Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Betrunkener rammt Auto und Hecke

Zwei Unfälle baute am Montag in Westerheim ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der 19-Jährige gegen 22 Uhr im Elsterweg gefahren. Dort sei der alkoholisierte Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen geparkten Opel gefahren. Den schob es durch den Aufprall noch gegen zwei Absperrbaken. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Peugeot-Fahrer weiter. Nur ein kurzes Stück entfernt fuhr er im Meisenweg gegen einen Busch. Ein aufmerksamer Zeuge ging sofort zum Fahrer. Der schien Einsicht bekommen zu haben und gab dem Zeugen ohne Aufforderung den Autoschlüssel, den Führerschein und den Fahrzeugschein. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahranfänger deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Sie beschlagnahmte dessen Führerschein. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden am Opel rund 5.000 Euro und am Peugeot etwa 2.000 Euro. Auch an den Baken und am Busch entstand ein Schaden. Die Höhe ist noch unklar.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

+++1661261

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell