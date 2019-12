Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Unfallflucht

Dörpen (ots)

Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr kam es in Dörpen, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Rückwärtsausparken beschädigte der Fahrer eines schwarzen VW Caddy einen schwarzen VW Tiguan dessen Fahrerin gerade im Begriff war vom genannten Parkplatz abzufahren. Anschließend entfernte sich der Fahrer des VW Caddy vom Unfallort. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell