POL-DN: Rübenkampagne startet am 18.09.2019

Wie jedes Jahr im Herbst beginnt auch nun wieder die sogenannte Rübenkampagne. Aus den umliegenden Orten werden die Zuckerfabrik in Jülich und die Verarbeitungsstätten in den Nachbarkreisen in den nächsten Wochen mit Rüben beliefert. Dieses Jahr startet die Kampagne am 18.09.2019 und wird voraussichtlich bis zum Jahreswechsel andauern.

Während der Rübenzeit bringen Lkw große Ladungen frisch geernteter Rüben direkt von den Feldern zu den Fabriken. Das erhöhte Verkehrsaufkommen und die die hohe Anzahl an großen Lkw, die oftmals zusätzliche Hänger ziehen, fordert von allen Verkehrsteilnehmern eine erhöhte Aufmerksamkeit, um gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden.

Hier noch einmal die wichtigsten Hinweise: In der Zeit von Montag, 06:00 Uhr, bis Samstag, 20:00 Uhr, ist für die Zuckerfabrik in Jülich eine 24-Stunden-Anlieferung geplant. Vor allem im Stadtgebiet Jülich kann es daher im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Fabrik, aber auch im Kreuzungsbereich der Römerstraße / Brunnenstraße / Wiesenstraße und auf der Alten Dürener Straße in Höhe der Zufahrt des Lidl zu Beeinträchtigungen kommen. Gerade in Kurvenbereichen oder an Einmündungen kommt es immer wieder vor, dass Rübentransporte einzelne Früchte ihrer Ladung verlieren, die nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu unerwarteten Brems- oder Ausweichmanövern veranlassen. Bitte stellen Sie sich in den kommenden Monaten auf Hindernisse dieser Art ein und passen Sie Ihr Fahrverhalten an! Auch mit einer Verschmutzung der Fahrbahn durch zurückbleibende Erdanhaftungen muss gerechnet werden. Vorausschauendes Fahren verringert das Risiko, in unerwartete Gefahrensituationen zu geraten.

Eine weitere gefährliche Situation kann entstehen, wenn motorisierte Verkehrsteilnehmer die meist langsam fahrenden Rübentransporter überholen. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, ausschließlich bei klarer Verkehrslage zu überholen und sich an ausgeschilderte Überholverbote zu halten! Kalkulieren Sie immer mit ein, dass Rübenfahrzeuge auch auf Feldwege abbiegen oder aus diesen herausfahren könnten. Insbesondere für Fußgänger und Zweiradfahrer gilt es, die eigene Sichtbarkeit realistisch einzuschätzen. Im sogenannten "Toten Winkel" eines Transportfahrzeugs kann es schnell zu brenzligen Begegnungen kommen. Bedenken Sie, dass ein Lkw mit Anhänger einen großen Wendekreis hat und ein Abbiegevorgang eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.

Während der gesamten "Rübenkampagne 2019" werden auf den Hauptzulieferstrecken, insbesondere der Landesstraße 241 und den Bundesstraßen 55 und 56, immer wieder Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei durchgeführt. Die polizeiliche Präsenz und Überwachung des Geschwindigkeitsniveaus soll die Verkehrsteilnehmer zu vorsichtiger und verkehrskonformer Fahrweise veranlassen.

Dieses Jahr wird die Geschwindigkeit auf der nördlichen Zufahrt zur Zuckerfabrik Jülich im Bereich der Oststraße / Wiesenstraße für alle Fahrzeuge rund um die Uhr auf 30 km/h gesenkt. Wie schon im letzten Jahr wird auch während dieser Kampagne Tempo 30 auf der Brunnenstraße angeordnet. Diese Geschwindigkeitsminderung gilt zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr für Lkw über 7,5 t. Aus Lärmschutzgründen wird außerdem in der Ortsdurchfahrt Mersch, auf der "Alte Reichstraße", die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge von mehr als 3,5t auf 30 km/h beschränkt.

Während der letzten Rübenkampagne wurde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rübentransportfahrzeugs registriert. In den zurückliegenden Jahren waren Unfälle aber auch immer wieder auf überhöhte Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer, beispielsweise überholende Pkw, zurückzuführen. Bitte tragen Sie deshalb auch in diesem Jahr durch umsichtige und vorausschauende Fahrweise dazu bei, dass im Januar 2020 eine positive Bilanz gezogen werden kann.

