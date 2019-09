Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher stehlen Schmuck

Niederzier (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Selhausen nutzten am Dienstag bislang unbekannte Täter, um in das Gebäude einzudringen und Schmuck zu stehlen.

Zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr müssen der oder die Unbekannten zunächst ein Fenster zu einem Wintergarten aufgehebelt haben, um in die Wohnräume an der Römerstraße zu gelangen. Hierin brachen sie eine Zwischentür auf und durchsuchten fast alle Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten sie unbemerkt mit aufgefundenem Schmuck entkommen.

Hinweise erbittet die Polizei an den Notruf 110.

