Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwerer Verkehrsunfall

16-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit LKW lebensgefährlich verletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (4. Juli 2019) gegen 7.50 Uhr war ein 16-jähriger Jugendlicher aus Geldern mit einem Fahrrad aus Richtung Veert auf dem rechtsseitigen Radweg der Straße Harttor (Bundesstraße 58) unterwegs. Im Kreisverkehr Mühlenweg fuhr er, wie vorgeschrieben, auf die Fahrbahn. Ein 30-jähriger Mann aus Dortmund fuhr in einem LKW der Marke MAN ebenfalls aus Richtung Veert auf der Straße Harttor. Im Kreisverkehr wollte er an der ersten Ausfahrt in den Mühlenweg abbiegen. Dabei stieß er mit dem rechts neben ihm fahrenden 16-Jährigen zusammen. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Angehörige und Zeugen werden durch den Opferschutz der Polizei betreut. (ME)

