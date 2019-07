Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brand in einer Hobbywerkstatt

51-Jähriger mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht

Emmerich - Klein-Netterden (ots)

Am Dienstag (2. Juli 2019) gegen 21.30 Uhr brach an der Dürkolfstraße in einer Hobbywerkstatt, die sich als Garage in einem Scheunenkomplex befindet, ein Feuer aus. Zwei Niederländer, ein 51-jähriger Mann aus Ülft und sein 50-jähriger Bruder aus Doetinchem, arbeiteten dort an einem Opel Corsa. Plötzlich brach an dem PKW ein Feuer aus. Das Feuer griff schnell auf die Werkstatt und anschließend auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der 51-Jährige wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Sein Bruder blieb unverletzt.

Am heutigen Mittwoch hat ein Brandsachverständiger gemeinsam mit der Kriminalpolizei den Brandort untersucht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das Feuer durch unsachgemäße Arbeiten an dem PKW ausgebrochen. (ME)

