Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Vier Festnahmen an einem Wochenende

Mannheim (ots)

Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof zeigten am vergangenen Wochenende Fahndungsgeschick. Insgesamt vier Festnahmen konnten von Freitag bis Sonntag festgestellt und vollzogen werden. Der Freitag begann mit einem 51-jährigen Rumänen, der durch die Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Beförderungserschleichens gesucht wurde. Das verhängte Urteil des zuständigen Gerichts belief sich auf 900 Euro oder ersatzweise 90 Tage Freiheitsstrafe. Der Mann konnte den geforderten Betrag nicht bezahlen und wurde der Justizvollzugsanstalt Mannheim überstellt. Kurz vor Mitternacht ging den Fahndern ein 45-jähriger Grieche ins Netz. Dieser wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Das Gericht verurteilte den Mann zu 527 Euro Geldstrafe oder 30 Tagen Freiheitsstrafe. Er konnte mit Hilfe eines Bekannten den geforderten Betrag aufbringen und die Dienststelle als freier Mann verlassen. Samstagnachmittag stellten die Beamten der Bundespolizei einen 50-jährigen Deutschen im Mannheimer Hauptbahnhof fest. Die geforderte Geldstrafe von 924 Euro, zu welcher der Mann durch das Amtsgericht Mannheim wegen Beförderungserschleichens verurteilt wurde, konnte er nicht zahlen. Die Folge waren 85 Tage in der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Am Sonntag kam es abschließend zur Kontrolle einer 20-jährigen Rumänin. Die junge Frau wurde von der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Hausfriedensbruchs gesucht. Der zu erwartenden Freiheitstrafe von 10 Tagen konnte sie durch Zahlung der Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 170 Euro entgehen.

