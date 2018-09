Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Lack eines Autos zerkratzt

Freitag, 07.09.2018, 20:30 Uhr, bis Samstag, 08.09.2018, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Lack eines zum Parken in der Fritz-Fischer-Straße abgestellten VW Golf. Zur Höhe des an der rechten Seite des weiß - silbernen Golf entstandenen Sachschadens können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

