Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstag vergangener Woche zwischen 14:10 und 14:40 Uhr parkte die Fahrerin eines VW ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes Am Stadtpark in Papenburg. Danach stellte die VW-Fahrerin einen erheblichen Schaden an der hinteren Stoßstange und der Heckklappe fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter Tel. 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell