Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B14, Rottweil - Tuttlingen) Zusammenstoß mit einer schwerverletzten Person

B14, Rottweil - Tuttlingen (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit einer schwerverletzten Person ist es am Montag um die Mittagszeit auf der Bundesstraße zwischen Rottweil und Tuttlingen gekommen. Eine 28-jährige Autofahrerin war um 12.10 Uhr auf der B14 in Richtung Tuttlingen unterwegs und wollte kurz vor Neufra nach links auf die K5545 in Richtung Wellendingen abbiegen. Hierbei übersah sie eine 70-Jährige, die mit ihrem Nissan in Gegenrichtung auf der B14 fuhr und stieß mit ihr zusammen. Die 70-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 28-Jährige Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ambulant behandelt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

