POL-ME: 18-jährige Monheimerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langenfeld - 1910150

Mettmann (ots)

Am Dienstag (29. Oktober 2019) wurde eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Monheim bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos auf der Berghausener Straße in Langenfeld schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 17:40 Uhr war die 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa vom Mühlenweg in Richtung Berghausener Straße gefahren. Nach aktuellen Erkenntnissen übersah sie dann beim Abbiegevorgang in die Berghausener Straße einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Audi A4 eines 63-jährigen Langenfelders. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit hoher Wucht in den Corsa, welcher dadurch einmal um die eigene Achse gedreht wurde und gegen den Opel Insignia eines 38-jährigen Mannes aus Lohmar stieß.

Der Audi wurde durch den heftigen Zusammenprall in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit einem VW Golf eines 47-jährigen Krefelders sowie dem Opel Tigra einer 28-jährigen Kölnerin zusammenstieß.

Bei dem Unfall wurde die 18-jährige Monheimerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 63-jährige Fahrer des Insignia musste ins Krankenhaus, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Sowohl der Opel Corsa, als auch der Audi A4 und der Opel Insignia, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch an den beiden anderen Autos entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf eine Summe von mindestens 40.000 Euro.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Berghausener Straße in Fahrtrichtung Monheim für insgesamt rund zwei Stunden, wodurch es zu einigen Rückstaus kam. Kradfahrer der Kreispolizeibehörde Mettmann wurden daher zur Verkehrsregelung eingesetzt. Auch die Feuerwehr der Stadt Langenfeld war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen sowie die Unfallstelle für die Maßnahmen der Polizei auszuleuchten.

