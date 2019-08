POL-LB: L1129, Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person; Vaihingen/Enz-Kleinglattbach, Kreis LB - Diebstahl aus Zirkuszelt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

L1129, Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Freiberg am Neckar und Pleidelsheim ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 63-jähriger Pkw-Lenker befuhr den Feldweg, welcher zwischen Neckar und der A 81 zur Landesstraße zwischen Freiberg und Pleidelsheim führt. An der dortigen Einmündung bog er mit seinem Fiat nach links auf die Landesstraße in Richtung Pleidelsheim ein und übersah den dortigen Pkw-Lenker, welcher in Fahrtrichtung Pleidelsheim unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, musste dieser Pkw auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dem dahinter fahrenden 20-jährigen Lenker eines weiteren Fiats gelang es nicht, die Kollision zu vermeiden und fuhr auf den bereits eingebogenen Pkw des 63-Jährigen auf. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge über die Fahrbahn geschleudert und prallten in die dortige Leitplanke. Der 20-jährige Verkehrsteilnehmer zog sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße zwischen Freiberg und Pleidelsheim musste über die Dauer der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst war das Polizeirevier Marbach mit zwei Streifen im Einsatz.

Vaihingen/Enz-Kleinglattbach, Kreis LB - Diebstahl aus Zirkuszelt

Anlässlich des Ferienprogramms wurde in Vaihingen Enz, im Ortsteil Kleinglattbach, bei den dortigen Sportplätzen, ein Zirkuszelt aufgeschlagen. Hieraus entwendete die bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht zum Samstag mehrere elektronische Geräte. Des Weiteren wurde aus einem unverschlossenen Fahrzeughänger ein hochwertiges Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

