Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Mitarbeiterin (58) einer Altenwohnanlage an der Drostestraße im hannoverschen Stadtteil List hat am Montagnachmittag, 28.10.2019, einen Einbrecher überrascht, der daraufhin geflüchtet ist. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Zeugin den Mann gegen 16:30 Uhr in einem Büro überrascht, das der Täter gerade durchwühlte. Anschließend flüchtete der Einbrecher aus der Wohnanlage in unbekannte Richtung. Dabei nutzte er ein dunkles Fahrrad. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ermittlungen des alarmierten Kriminaldauerdienstes ergaben, dass der Unbekannte die Bürotür aufgehebelt und anschließend aus einer Schublade Geld entwendet hatte.

Der südländisch aussehende Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und hat dunkle Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppjacke, einer grauen Jogginghose und hellen Turnschuhen.

Zeugen, die den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Ost (Telefon 0511 109-2717) zu melden. /now, has

