Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern

Hannover (ots)

Am vergangenen Freitag, 25.10.2019, kurz vor Mitternacht, sind Fußballfans an einem Schnellrestaurant an der Straße Kronskamp aneinandergeraten. Zwei Bochumer Anhänger haben versucht, Magdeburger Fans einen Autoschlüssel zu rauben. Die Polizei konnte vor Ort rund 30 Personalien der Bochumer Fans feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zwei Bochumer Fußballfans das Schnellrestaurant betreten und waren sofort mit drei Magdeburger Fußballanhängern (33, 19 und 15 Jahre alt) in eine Auseinandersetzung geraten. Die Bochumer Fans forderten die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels der drei Magdeburger Fans und schlugen mit Faustschlägen auf sie ein. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Restaurant. Erst dort ließen die Angreifer ohne Raubgut von ihren Opfern ab und stiegen in einen Fanbus. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Bus noch vor Ort antreffen und sämtliche Personalien feststellen. Gegen einen 25-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen versuchten Raubes. Sein Mittäter ist bisher noch unbekannt.

Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Zeugen (16 und 14 Jahre alt), die schlichten wollten, leicht verletzt. Ebenso wurden der 19- und der 15-Jährige leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Tatmotiv dauern aktuell an. /has, now

