POL-PDLD: Zeiskam - Mutprobe und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeiskam (ots)

In der Nacht vom 26.04.2019 auf den 27.04.2019 kletterten zwei Personen über das Baugerüst an der Kirche in Zeiskam auf den Kirchturm. Bei Eintreffen der Streifen konnten die beiden - erheblich alkoholisierten - Personen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Auf beide kommt zudem jeweils eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu.

Ebenfalls in dieser Nacht wurde in der Beethovenstraße in Zeiskam von Unbekannten ein Gullideckel aus der Straße entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

