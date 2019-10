Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Laatzen schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend, 27.10.2019, gegen 18:00 Uhr ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 41-Jährige ist an der Hildesheimer Straße, Einmündung Am Meyerkamp, gestürzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Zweiradfahrer entlang der Hildesheimer Straße in Richtung Sarstedt unterwegs und wollte geradeaus über die Einmündung der Straße Am Meyerkamp fahren. In gleicher Richtung fuhr parallel zu ihm ein 66 Jahre alter Mann mit einem Renault Kangoo auf der Straße. Er beabsichtigte, nach rechts auf die Straße Am Meyerkamp abzubiegen. Dabei bemerkte er den sich nähernden Pedelec-Fahrer und hielt an. Der Wagen kam vor dem Fahrkanal des Zweirads zum Stehen. Der 41-Jährige nahm seinerseits den Abbiegevorgang des Autos wahr und bremste. Zu einer Berührung zwischen den beiden Beteiligten kam es nicht. In der Folge stürzte der Mann und wurde schwer verletzt. In Begleitung eines Notarztes wurde er in eine Klinik gebracht.

Es entstand geringer Sachschaden. /ahm, has

