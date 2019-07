Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - Polizei und Jugendamt beim Happiness unterwegs

Straubenhardt (ots)

Auch in diesem Jahr werden wieder Jugendschutzteams auf dem beliebten Happiness-Festival in Straubenhardt-Schwann unterwegs sein. Die Teams werden gestellt vom Landratsamt Enzkreis und vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Schon am Anreisetag, am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr und auch am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, werden die Jugendschützer auf dem gesamten Gelände unterwegs sein, um insbesondere mit den jugendlichen Festival-Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Eine Neuheit der diesjährigen Aktion wird ein Informations-Stand im unteren Eingangsbereich des Geländes sein. Hier haben Jugendliche am Freitagnachmittag die Möglichkeit, interessante Preise bei einem Quiz zu gewinnen. Für richtige Antworten rund um das Thema Alkoholprävention und einem anschließenden Geschicklichkeitsspiel können Wochenendkarten für das Festival im nächsten Jahr, Gutscheine für Merchandise-Artikel und Kinogutscheine gewonnen werden.

