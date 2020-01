Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruch in Gaststätte

Trossingen (ots)

Indem er auf einen Müllcontainer geklettert ist, hat sich ein Unbekannter in der Nacht auf Montag Zutritt zu einer Gaststätte in der Bahnhofstraße verschafft und rund 100 Euro erbeutet. Der Einbrecher nutzte einen Papiercontainer als Aufstiegshilfe, um an ein Fenster zu gelangen, das sich neben dem Treppenaufgang der Gaststätte in einer Höhe von rund 1,8 m befindet. Dieses öffnete er auf unbekannte Weise und stieg in die Küche ein. Dort stahl er Münzgeld im Wert von ca. 100 Euro aus der Kasse und verließ den Tatort, vermutlich wieder durch das Fenster. Der Einbruch wurde durch eine Reinigungskraft um 7 Uhr morgens entdeckt. Sachschaden entstand keiner. Hinweise bitte an den Polizeiposten Trossingen unter 07425/3386-6.

