Polizei Hagen

POL-HA: 55-jähriger Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin

Hagen (ots)

Am Montag, 04. November, kam es am Kreuzungsbereich der Posener Straße/Dortmunder Straße gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad aus Richtung Steinhausstraße kommend die Dortmunder Straße überqueren. Hierfür hielt sie an einer Haltelinie, um zunächst den vorfahrtsberechtigten Verkehr durchzulassen. Ein 55-Jähriger mit seinem Nissan bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende Frau anhielt und kollidierte mit ihrem Hinterrad. Die Hagenerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

