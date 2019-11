Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geld in Nidda geraubt ++ Da stimmte was nicht in Friedberg ++ Durch die Hecke gefahren in Butzbach ++ Jacken geklaut in Bad Nauheim ++ Selbstanzeige bei der Autobahnpolizei

Friedberg (ots)

Fehler bemerkt - Rettungsgasse nicht beachtet

Autobahn 5: Ein ungewöhnlicher Brief erreichte dieser Tag die Autobahnpolizei Mittelhessen. Er stammt von einem Mann aus Mittelhessen, der sich viele Gedanken um ein versehentliches Fehlverhalten macht. Ob ihn die vielen Kontrollen der Autobahnpolizei, ein schlechtes Gewissen oder einfach seine Rechtschaffenheit zum Schreiben des Briefes brachten ist nicht bekannt. Er zeigt jedenfalls, dass es Verkehrsteilnehmer gibt, die ihr Verhalten reflektieren und gewillt sind sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten.

Der Mittelhesse beschreibt in seinem Brief, wie er auf der Autobahn 485 unterwegs war und zu spät erkannte, dass die abbremsenden Fahrzeuge vor ihm aufgrund eines Unfalls eine Rettungsgasse bildeten. Die Situation falsch einschätzend fuhr er etwa 10 Meter in der Rettungsgasse, bevor er sein Missgeschick bemerkte. Erst nach einigen weiteren Metern gelang es ihm sich wieder seitlich einzuordnen und die Rettungsgasse freizumachen. Er habe kein Rettungsfahrzeug oder die Polizei behindert, könne sich aber denken, dass andere Verkehrsteilnehmer sich möglicherweise über sein Verhalten ärgerten, schrieb der Mann. Er sich mit dem Brief bei der Polizei selbst an, auch mit der Bereitschaft ein mögliches Bußgeld für sein Missgeschick zu zahlen.

Die Polizei freut sich über das selbstreflektierte Verhalten des Mittelhessen. Den Brief selbst werden die Beamten an die Bußgeldstelle weiterleiten, die alleine die Möglichkeit hat über ein zu verhängendes Bußgeld zu entscheiden.

*

Jacken geklaut

Bad Nauheim: Aus einem Bekleidungsgeschäft in der Stresemannstraße entwendete eine Diebin am Freitag zwei Jacken. Die Frau saß zunächst vor dem Geschäft auf einer Bank, wartete vermutlich einen passenden Moment ab und nahm dann, gegen 16 Uhr, zwei Damenjacken vom Kleiderständer vor dem Geschäft. Die Ladenbesitzerin bemerkte den Diebstahl und folgte der Diebin bis in die Reinhardstraße. Dort konnte sie die Diebin stellen und ihr die Jacken abnehmen. Die Täterin selbst riss sich los und ergriff die Flucht in Richtung Parkstraße. Beschrieben wird sie als 55 bis 60 Jahre alt, 1.65m groß, mit kräftiger Figur, halblangen schwarzen - leicht gelockten - Haaren, hellroter Steppjacke, blauer Jeans und großer Aldi-Tüte. Um Hinweise auf die Diebin bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Durch die Hecke

Butzbach: Am heutigen Montagmorgen, gegen 06.10 Uhr, kam ein 59-jähriger Lahnauer mit seinem PKW in der Tepler Straße aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach eine Hecke, streifte eine Hauswand und durchbrach einen Zaun und eine Hecke zu einem weiteren Grundstück. Dort kam das Auto in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden von rund 20.000 Euro.

*

Da stimmt was nicht...

Friedberg: Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Donnerstag bei der Kontrolle von zwei Männern, die am Usaradweg mit Fahrrädern unterwegs waren. Beide ahnten beim Anblick der Polizei offenbar, dass eine Kontrolle drohte, so dass sie mit ihren Rädern einen Umweg durch die anliegenden Kleingärten fuhren. Sie rechneten wohl nicht damit, dass die Polizisten am anderen Ende auf sie warteten. Bei der dort durchgeführten Kontrolle fanden die Polizisten, wie bereits berichtet, bei einem der Kontrollierten eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sichergestellt wurde. Sein 28-jähriger Begleiter, ein Bad Nauheimer, war mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs, was irgendwie nicht zu ihm passte. Da die Rahmennummer übersprüht war, schöpften die Polizisten Verdacht und stellten es vorsichtshalber sicher. Zwar konnte das Fahrrad nicht in den polizeilichen Systemen gefunden werden, aufgrund seiner Seltenheit und der geschickten Ermittlungen der Beamten gelang es jedoch zunächst den Händler und über diesen auch den rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades ausfindig zu machen. Das Fahrrad wurde im Juli 2018 am Schwimmbad in Bad Nauheim entwendet. Nun kann der Eigentümer das 2600 Euro teure Rad wieder in Empfang nehmen.

*

Geld geraubt

Nidda: Ein 26-Jähriger aus Nidda steht im Verdacht am Samstagmorgen einem 52-Jährigen Bargeld geraubt zu haben. Gegen 07.50 Uhr verließ der 52-Jährige nach einer Geldabhebung eine Bankfiliale in der Stadtmitte und ging in Richtung Steinweg. Im Bereich des Johanniter-Parks stieß der Tatverdächtige, der dem 52-Jährigen von der Bank aus gefolgt war, diesen um. Der Verdächtige trat und schlug nach dem nun am Boden liegenden Opfer, holte dessen Geldbörse aus der Jackentasche und ergriff die Flucht. Während der Flucht entnahm der Täter Scheine im Wert von 30 Euro aus der Geldbörse und warf das Portemonnaie anschließend weg. Der 52-Jährige aus Nidda zog sich leichte Verletzungen am Kopf, an der Hand und im Rippenbereich zu. Anhand der von ihm abgegebenen Personenbeschreibung konnte die Polizei den 26-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Nidda, Tel. 06042-9648-180, in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell