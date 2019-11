Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Lagerhallen in Nieder-Weisel

Friedberg (ots)

Butzbach: In der Nacht zum heutigen Freitag brachten Unbekannte in eine Lager- und eine Maschinenhalle Am Seefeld in Nieder-Weisel ein. Die Täter hebelten die Eingangstüren auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus einer Halle konnten sie einen Ratschenkasten, einen Trennschleifer der Marke DeWALT und eine Kiste mit sogenannten Kugellagerabziehern entwenden. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell