POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.02.2020

Leer - Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Leer - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in der Straße Siebenbergen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 81-jähriger Mann aus Moormerland leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann mit seinem Pkw die Straße Siebenbergen in Richtung Feldstraße. Vor ihm fuhren zwei bislang unbekannte Radfahrer mittig der Fahrbahn, weshalb der 81-Jährige nicht ungehindert weiterfahren konnte. Um auf sich aufmerksam zu machen, betätigte der Mann einmal die Hupe. Einer der unbekannten Radfahrer schmiss daraufhin sein Fahrrad vor den Pkw des Mannes, ging zielstrebig zur Fahrertür, öffnete diese und schlug dem 81-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seinem Begleiter per Fahrrad in Richtung Feldstraße. Durch die Schläge wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte, ca. 45-50 Jahre alte Radfahrer, welcher die genannten Handlungen durchführte, wird auf eine Größe von etwa 170cm geschätzt. Er trug eine Glatze, eine Brille sowie eine dunkle Jacke. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Leer - Am Mittwochmorgen kam es in der Zeit von 09:10 Uhr bis 09:20 Uhr in der Immanuel-Kant-Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit einer Fahrzeughalterin und entwendeten eine hochwertige Handtasche samt Inhalt aus dem kurzfristig unverschlossenen Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden / Leer - Diebstähle aus Pkw (2)

Emden - Am Mittwochabend kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw im Liekeweg. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Pkw ein und entwendeten eine darin befindliche Geldbörse. Der Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt.

Leer - Eine ähnliche Handlung ereignete sich in Leer in der Nacht zum Donnerstag. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr eine Seitenscheibe eines Pkw in der Königstraße ein. Eine darin befindliche Handtasche samt Inhalt wurde entwendet. Der Schaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland / A31 - Fahrzeug brennt vollständig aus

Moormerland / A31 - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der A 31, Fahrtrichtung Bottrop, zwischen den Anschlussstellen Veenhusen und dem Dreieck Leer. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung am Fahrzeug und fuhr auf den Seitenstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw BMW dann in Brand. Der Fahrer konnte den Wagen rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Der Pkw brannte vollständig aus. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Für diese Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Bottrop voll gesperrt werden. Im Anschluss führte die Autobahnmeisterei Reinigungsarbeiten durch. Zu dieser Zeit wurde der Verkehr halbseitig an der Brandörtlichkeit vorbeigeführt. Nach rund drei Stunden war die Fahrbahn auf beiden Fahrspuren wieder frei befahrbar.

Weener - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weener - Am Mittwochmittag kontrollierten Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) einen 19-jährigen Mann aus Weener als Fahrer eines Pkw VW im Schulweg. Während der Kontrolle ergab sich er Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Darüber hinaus führte der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Emden - Am Mittwochmittag kontrollierten Beamte der Polizei einen 18-jährigen Emder als Fahrer eines Mofas in der Ringstraße. Zuvor überholte der 18-Jährige den Wagen der Polizeibeamten mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete an zwei Kreuzungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Bereits zu Beginn der Kontrolle beleidigte der Emder die Beamten mehrfach. Während der Kontrolle konnte der junge Fahrer dann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, welche für das Führen eines Kraftfahrzeuges mit der erreichten Geschwindigkeit erforderlich gewesen wäre. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt, auch unter der Berücksichtigung der zusätzlich festgestellten Mängel am Fahrzeug, bis auf Weiteres untersagt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Emden - In der Zeit von Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es in der Straße Am Delft zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Opel an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte augenscheinlich den auf einem Parkstreifen geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

