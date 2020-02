POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener - Diebstahl aus Rohbau

Weener - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter eine Vielzahl an Bauutensilien aus einem Rohbau in der Industriestraße. Der Schaden wird auf eine obere, dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Bürogebäude

Emden - In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes im Philosophenweg. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Büroräume nach Diebesgut und entfernten sich im Anschluss unerkannt unter Mitnahme von Elektroartikeln im Wert von einer mittleren, dreistelligen Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Emden - Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen Mann aus Emden als Fahrer eines Pkw VW in der Ludwig-Uhland-Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Emder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine bestehende Beeinflussung der Fahrtauglichkeit durch Betäubungsmittel. Die Beamten führten einen Drogenvortest durch. Dieser bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt aus den genannten Gründen untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Moormerland - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

Moormerland - Am Montagabend kontrollierten Beamte der Polizei in der Norderstraße einen 48-jährigen Mann aus Moormerland als Fahrer eines Pkw VW. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Mit 1,65 Promille war der 48-Jährige im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Leer - Am Montagabend befuhr ein 32-jähriger Mann aus Leer den Stadtring mit seinem Pkw VW in Richtung Papenburg. Verkehrsbedingt musste er in Höhe der Kreuzung Spier (Bremer Straße / Stadtring) halten. Ein 20-jähriger Mann aus Leer, welcher den Stadtring mit seinem Pkw Mercedes in gleicher Richtung befuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 32-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin aus Leer leicht verletzt. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

