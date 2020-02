POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 01.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Werkzeugdiebstahl ++ Diebstahl aus Friseursalon ++ Trunkenheitsfahrten ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Werkzeugdiebstahl

Leer - Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag entwendete ein unbekannter Täter eine hochwertige Bandkreissäge aus einem Neubau im Tannenweg, der im Baugebiet Bollinghauser Gaste liegt. Der Wert des über 170 kg schweren Geräts des Herstellers Lissmac liegt im vierstelligen Bereich. Aufgrund des hohen Gewichts ist zu vermuten, dass der Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Friseursalon

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 00:55 Uhr, drang ein unbekannter Täter in einen Friseursalon im Steinweg ein und entwendete aus diesem einen geringen Bargeldbetrag. Den Zugang zum Objekt verschaffte sich der Täter durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,67 Promille war gestern Morgen gegen 09:20 Uhr ein 46-jähriger Emder mit einem PKW im Conrebbersweg unterwegs. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab das genannte Ergebnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,69 Promille war am Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr ein Mann aus den Niederlanden mit einem PKW im Windelkampsweg unterwegs. Beamte hatten den Mann zur Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht sicherstellen, weil der Mann überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein weiteres Strafverfahren leiteten die Beamten gegen den 28-jährigen Beifahrer und Halter des Fahrzeugs ein, weil dieser die Fahrt zugelassen hat. Die strafrechtlichen Konsequenzen hätten sich beide Männer ersparen können, da der 28-jährige Fahrzeughalter eine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem auch fahrtauglich war.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Ein 6-jähriger Junge ist gestern Abend gegen 18:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 64-jähriger Leeraner mit einem PKW den Logaer Weg in Richtung Eichendorffstraße. In Höhe der Parkstraße querte der 6-Jährige, der sich zunächst auf dem Gehweg befand, zu Fuß die Fahrbahn. In diesem Zusammenhang kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, bei dem der Junge verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 6-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. An dem PKW entstand leichter Sachschaden.

