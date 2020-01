Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.01.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Lagerhalle ++ Diebstahl aus Einfamilienhaus ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (2) ++

Moormerland - Diebstahl aus Lagerhalle

Moormerland - Am Mittwoch, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Hauptwieke. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten hochwertiges Werkzeug und Verbrauchsmaterial. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Emden - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Potsdamer Straße zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge zerschlugen zwei bislang unbekannte Täter die Verglasung der rückwärtig gelegenen Terrassentür und durchsuchten das Haus vollständig nach Diebesgut. Als eine Bewohnerin des Hauses den Einbruch feststellte, bemerkte sie im angrenzenden Waldstück zwei männliche Personen, welche auf Zuruf mit mindestens einem Fahrrad in Richtung Schützenbrücke flüchteten. Die Personen werden auf eine Größe von 170-175cm geschätzt. Sie besitzen eine schlanke Statur und waren mit dunklen Hosen und Wollmützen bekleidet. Eine Person trug eine auffällig helle blaue Jacke. Die zweite Person trug eine dunkle Jacke. Nähere Angaben zu den Personen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Der Gesamtschaden wird auf eine hohe, vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (2)

Emden - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es in der Petkumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Kantstein sowie die Berme eines Parkplatzes eines Baumarktes beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bereits in der Zeit vom 24.01.2020 bis 26.01.2020 kam es in der Niedersachsenstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem sich der verantwortliche Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Front eines geparkten Pkw Mercedes, welcher hierdurch am Kotflügel beschädigt wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

