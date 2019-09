FW-HA: Wanderung des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen am 7. September 2019

Stadtfeuerwehrverband Hagen e.V.

Erstmals in der Geschichte des Hagener Stadtfeuerwehrverbandes fand die alljährliche Wanderung nicht nur für Delegierte und Vorstandsmitglieder, sondern für alle interessierten Kameradinnen und Kameraden statt. Hinzu kam eine weitere Änderung, denn die Wanderung wurde erstmals an einem Samstagvormittag durchgeführt.

18 Kameradinnen und Kameraden machten sich in diesem Jahr bei frühherbstlichem Wetter auf den Weg. Wie bereits im Vorjahr wurde die Wanderung von Hauptbrandmeister a.D. Klaus-Peter Siebert bestens organisiert. Zunächst führte das Geburtstagskind die Gruppe hinauf zum Bismarckturm. Nach einer kurzen Rast ging es weiter über die Wehringhauser Höhenwege bis zum Eugen-Richter-Turm. Von dort aus wanderte die fröhliche Gruppe wieder talwärts zum alten Gerätehaus der Löschgruppe Wehringhausen an der Lange Straße. Nach der dreistündigen Wanderung wurden dort ein warmes Mittagessen sowie Kaltgetränke gereicht. ,,Für uns steht fest - auch in 2020 wird es wieder eine Wanderung geben!", so der Vorsitzende des Verbandes, Brandinspektor Christian Sommer. Text und Fotos: UBM Sascha Wellert

