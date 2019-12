Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter und Polizeibeamte Landau, Eutzinger Straße,14.12.2019, 18:30 Uhr

Landau (ots)

Bei einer privaten Feierlichkeit stürzte ein 57-jähriger Mann ohne Fremdeinwirkung und zog sich eine Kopfplatzwunde an der Stirn zu. Durch die anderen Gäste wurde das DRK informiert, welches den augenscheinlich alkoholisierten Mann behandeln sollte. Als ein Rettungssanitäter den Mann versorgen wollte schlug dieser unvermittelt nach diesem. Der Sanitäter musste sich aus dem Zimmer in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv und schlug nach den eingesetzten Beamten, welche unverletzt blieben. Er musste schließlich gefesselt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige erstattet.

