Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 250 von Samstag, 07. September 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Diebstähle aus Pkw

Wassenberg In der Nacht zum Samstag (07.09.2019) waren in Wassenberg Pkw-Aufbrecher unterwegs. In der Bergstraße wurde die Seitenscheibe eines Pkw BMW eingeschlagen und das Lenkrad ausgebaut. An einem weiteren Pkw BMW in der Pfarrer-Hecker-Str. wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Hier entwendeten die bislang unbekannten Täter neben dem Lenkrad noch einen Monitor, die vordere Innenverkleidung und eine Tasche.

Erkelenz-Houverath Im gleichen Tatzeitraum wurde in Houverath auf noch nicht geklärte Weise ebenfalls ein Pkw BMW geöffnet. Hier stahlen die Täter einen Gutachter-Koffer, einen Hartschalenkoffer mit Laptop, Drucker und Mobiltelefon, sowie eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell