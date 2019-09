Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Grab beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Beeck (ots)

Mitarbeiter einer Friedhofsgärtnerei beobachteten am Dienstag, 3. September, in den Nachmittagsstunden einen schwarzen Pkw BMW, der über die Wege eines Friedhofs an der Straße Am Friedhof fuhr. Dabei fuhr der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin über ein Grab und beschädigte eine Grablampe. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0.

