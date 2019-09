Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Erkelenz (ots)

Auf der Gewerbestraße Süd gelangten unbekannte Täter am 5. September, in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und 15.30 Uhr, in den Innenraum eines LKW. Dort entwendeten sie zwei Taschen mit persönlichen Gegenständen.

