POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht Offenbach, Niedergasse, 13.12.19, 14.00 Uhr - 14.12.2019, 13.00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in genanntem Zeitraum einen geparkten Pkw der Marke BMW welcher in einer Parkbucht in der Niedergasse abgestellt war. Durch die Kollision wurde die vordere linke Stoßstangenseite sowie der linke Frontblinker beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe am BMW beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

