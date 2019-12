Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Schwerer Verkehrsunfall

Schwegenheim (ots)

Am 14.12.2019, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 71jährige mit ihrem Pkw Opel Astra die L 537 von Harthausen in Richtung Schwegenheim. Hierbei geriet sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dadurch seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw Audi A6 eines 45jährigen. Im Anschluss kam die 71jährige nach ca. 60 Meter am rechten Fahrbahnrand zum Stehen und schaltete vermutlich Motor und Licht aus. Nachfolgend fuhr ein 84jähriger mit seinem Nissan Micra auf den Pkw Opel Astra der 71jährigen auf. Eine 20jährige, welche hinter dem Audi A6 des 45jährigen gefahren war, musste aufgrund der vorangegangenen Kollision in den Grünstreifen ausweichen. An ihrem Pkw Mitsubishi Spacestar konnte allerdings kein Schaden festgestellt werden.

Während die Unfallverursacherin augenscheinlich unverletzt blieb, wurden der 45jährige und seine 46jährige Beifahrerin verletzt in eine Klinik verbracht. Ebenso der 84jährige, der jedoch nur leicht verletzt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen. Die L 537 musste zur Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

