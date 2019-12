Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

L545 Berg-Scheibenhardt (ots)

Am 13.12.2019 kam es gegen 08:00 Uhr auf der L545 zwischen Berg und Scheibenhardt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein weißer Pkw zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegen kommenden Citroen. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Citroen ins Schleudern und die 31-Jährige Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrzeugführer des weißen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Berg. Am Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizei in Wörth/Rhein unter Tel. 07271/92210

oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell