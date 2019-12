Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bellheim (ots)

Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe wurden bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bellheim im Laufe des Donnerstagnachmittags gestohlen. Bislang unbekannte Täter sind über ein Fenster in das Einfamilienhaus eingedrungen und haben sämtliche Räume durchwühlt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Das betroffene Anwesen befindet sich im Bereich des Adenauerrings.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

