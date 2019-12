Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstahl durch Kinder

Edenkoben (ots)

Am 13.12.2019, gegen 14:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, entfernten zwei 13-Jährige die Warensicherung von diversen Kosmetikartikeln und versuchten damit den Markt zu verlassen. Hierbei wurden der Junge aus dem Bereich der VG Maikammer und das Mädchen aus dem Bereich Neustadt a.d.W. jedoch vom Geschäftsführer erwischt. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



