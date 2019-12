Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschädigter gesucht!

B10/Landau (ots)

Am 13.12.2019, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Auffahrt zur B10 von der L516 (Landau Nord) kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Hierbei missachtete ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Mannheim die Vorfahrt des fließenden Verkehrs beim Auffahren auf die B10 und kollidierte mit einem Sattelzug. Der Fahrer des Sattelzuges dürfte den Unfall nicht bemerkt haben und setzte deshalb seine Fahrt fort. Zum unfallbeteiligten Sattelzug sind keine Daten bekannt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Schaden von ca. 2500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

