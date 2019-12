Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zigarettenautomaten entwendet

Großfischlingen/Freimersheim (ots)

Mit brachialer Gewalt rissen bislang unbekannte Täter zwei an der Straße befindliche Zigarettenautomaten aus der Wand und entwendeten diese. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht auf Freitag. Ein Tatort befindet sich in der Hauptstraße in Großfischlingen, der andere in der Hauptstraße in Freimersheim. Ein Zigarettenautomat konnte zwischenzeitlich aufgebrochen auf einem Feld zwischen Essingen und Kleinfischlingen aufgefunden werden. Von dem anderen Automaten fehlt bislang jede Spur. Aufgrund des hohen Eigengewichts des Zigarettenautomaten, muss davon ausgegangen werden, dass mehrere Täter am Werk waren. Personen, welche verdächtige Wahrnehmung in diesen Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323/9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



