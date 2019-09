Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Autodiebe stehlen weißen BMW X6

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 21.20 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr, stahlen Unbekannte vom Lenenweg in St. Tönis einen weißen BMW X6. Der Wagen hat das Kennzeichen VIE-Y 678 und hat eine braune Lederausstattung. Am Heck hat das Fahrzeug einen schwarzen Firmenschriftzug. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Kempen über die Nummer 02162/377-0. /wg (1065)

