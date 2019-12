Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Mann beschädigt Streifenwagen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2019, gegen 02:25 Uhr, weigerte sich ein Mann in einer Bar in Friedlingen zunächst seine Rechnung zu bezahlen, weshalb die Polizei anrückte. Während der Kontrolle des 28-jährigen Mannes trat dieser unvermittelt mit dem Fuß gegen den Streifenwagen und beschädigte diesen. Der alkoholisierte und aggressive Mann wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten und wird auch die Übernachtung bei der Polizei bezahlen müssen. Am Streifenwagen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

