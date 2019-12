Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg (BAB 5): Litauische Fahrzeugkombination mit gefährlichen technischen Mängeln

Freiburg (ots)

Autobahn 5, Basel Richtung Karlsruhe, an der Anschlussstelle Freiburg-Süd:

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Freiburg stellten am Dienstagabend im Rahmen der Streife eine in Litauen zugelassene Fahrzeugkombination auf der BAB 5 fest und entschieden sich zu einer eingehenderen Verkehrskontrolle.

Bei der Fahrzeugkombination handelt es sich um 23 Jahre alten Lkw Mercedes Sprinter und einen 15 Jahre alten Anhänger. Auf den Fahrzeugen wurden zwei Pkw von Frankreich nach Litauen überführt. Einer der beförderten Pkw war ein ausrangierter Streifenwagen der französischen Polizei.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle erkannten die Beamten, dass eine Bremsscheibe des Anhängers starke Korrosion aufwies. Ferner war die Zugöse so stark verschlissen, dass bei jedem Beschleunigen und Verzögern ein metallischer Ton ertönte.

Am Folgetag erfolgte auf Weisung der örtlich zuständigen Zulassungsstelle die Vorstellung bei einem Prüfingenieur. Der Prüfingenieur bestätigte die festgestellten Mängel am Anhänger und stellte überdies rissige Bremsschläuche, eine unzulässig veränderte Bremsscheibe, fehlende Federkammern sowie eine in ihrer Ausführung unzulässige elektrische Leitung fest.

Der Prüfingenieur stellte zudem am Lkw Mängel an der Feststellbremsanlage, Beleuchtungsmängel, einen undichten Schwingungsdämpfer, ein ausgeschlagenes Traggelenk, Durchrostungen von Schweller und Kotflügel sowie einen starken Ölverlust am Motor fest.

Dem 61-jährigen Fahrer und Halter wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer musste bislang mehrere hundert Euro für die polizeiliche Begleitung, die Begutachtung und eine empfindliche Kaution bezahlen.

