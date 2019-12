Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Fahrradfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin überquert die Straße an einem Kreisverkehr, kollidiert mit einem Lastwagen und wird dabei tödlich verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 13.30 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 55 Jahre alte Fahrradfahrerin auf dem Radweg entlang der Markwaldstraße, von der Lembergallee kommend, in Fahrtrichtung links der Straße. Vor ihr, am Kreisverkehr zur Bebelstraße, befand sich ein Lastwagen, der aus Sicht der Radfahrerin von links in den Kreisverkehr einfahren wollte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ das Fahrrad die Radwegführung und fuhr über eine Sperrfläche direkt vor dem Lkw vorbei, als er gerade losfuhr. Die Frau geriet unter den Lkw und erlitt schwere Verletzungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden unmittelbar verständigt. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

