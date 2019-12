Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.12.2019, zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Krozingen, ein dort parkend abgestellter Pkw, Volvo, grau, durch einen Verkehrsunfall nicht unerheblich beschädigt. Bei dem Volvo wurden Unfallspuren in Höhe des hinteren linken Stoßfängers und der Beleuchtungseinrichtung festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber zum Verkehrsunfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr.: 07631/17880 zu melden.

