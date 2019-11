Polizei Steinfurt

POL-ST: Zeugin gesucht

Neuenkirchen (ots)

Am Freitag (22.11.2019) ereignete sich in Neuenkirchen ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Der getötete Mann wohnte in einem Altenheim an der Rheiner Straße und war mit einem Rollator unterwegs. Diesen fand eine Zeugin auf der Rheiner Straße, zwischen dem Altenheim und einer Bushaltestelle. Sie brachte den Rollator zurück zum Altenheim. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell