POL-KN: Landkreis Ravensburg

Wangen im Allgäu, Autobahn A 96

Pkw prallt gegen Leitplanke / Zeugenaufruf

Am 26.04.2019 gegen 14:30 Uhr touchierte ein VW Bus zwischen dem Tunnel Herfatz und dem Parkplatz Ettensweiler in Fahrtrichtung Lindau die Mittelleitplanke. Am Bus entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Fahrer gab an, dass er bei einem Überholvorgang einem anderen Fahrzeug ausweichen musste. Bei diesem Fahrzeug, welches nach dem Vorfall weiterfuhr, handelt es sich vermutlich um einen dunkelfarbenen Geländewagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg in Verbindung zu setzen, Tel.: 07563/ 90990.

Wangen im Allgäu

Parkender Pkw beschädigt / Zeugenaufruf

Am 26.04.2019, in der Zeit zwischen 16:00 und 16:15 Uhr, wurde ein auf dem Peterstorplatz geparkter Pkw Dacia am Kotflügel vorne rechts beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch einen kantigen Ladungsgegenstand verursacht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel.: 07522/9840, in Verbindung zu setzen.

Bodnegg / Vogt

Diebstahl auf Baustellen / Zeugensuche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf zwei Baustellen im Bereich Bodnegg-Kofeld (Einmündung L 326/L324) und Vogt (Gemeindeverbindungsweg zwischen Vogt und Berg) Baustellenmaterial entwendet. Es handelt sich hierbei um mehrere Absperrzäune aus Kunststoff, Absperrbaken, Verkehrszeichen und Baustellenlampen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Wangen, Tel.: 07522/9840.

