Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit Verletzten

Hörstel (ots)

Auf der Lütkenfelder Straße (L 593) hat sich am Donnerstagmorgen (28.11.2019) ein Auffahrunfall ereignet. Aus unbekannten Gründen fuhr gegen 07.40 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Rheine auf den Wagen einer verkehrsbedingt wartenden Frau aus Hörstel auf. Bei dem Unfall erlitt die 25-jährige Rheinenserin schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 53-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihre 82-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Schäden an beiden PKW werden auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt.

