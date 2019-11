Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstagmorgen (26.11.2019) rangierte gegen 05.00 Uhr ein Lkw rückwärts durch die Düppelstraße. Bei dem Manöver beschädigte das Fahrzeug die Regenrinne eines Wohnhauses. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 300 Euro. Der Lkw Fahrer ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell