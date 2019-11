Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruchsversuch

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwochvormittag (27.11.2019) wollten unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Mettinger Straße einbrechen. Die Bewohner hatten das Einfamilienhaus gegen 09.30 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Als ein Familienangehöriger um 12.30 Uhr eine Nebeneingangstür aufschließen wollte, war dies nur mit Schwierigkeiten möglich. Unbekannte Personen hatten an zwei Stellen versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen, die dabei beschädigt wurde. In das Gebäude waren die Einbrecher nicht gelangt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch machen können, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell