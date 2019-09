Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Sonntag den 08.09.2019, gegen 00:40 Uhr, parkte ein 29jähriger BMW Fahrer in der Teichstraße aus einer Parklücke am Fahrbahnrand aus und touchierte dabei das hinter ihm stehende Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall konnte von einer Zeugin beobachtet werden und meldete dies der Polizei. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden am touchierten Fahrzeug wird auf 4000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell