Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überschlagener Pkw auf B10 mit zwei Verletzten

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Am Samstag den 07.09.2019, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 32jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz mit ihrem Peugeot 206 die B10 von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. Auf der Rücksitzbank saß die 6jährige Tochter von der Fahrerin. In Höhe der Abfahrt Münchweiler kam die Fahrzeugführerin aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Die Fahrerin und das Kind wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

