Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleiszellen, Verkehrskontrollen rund um das Federweißenfest

Gleiszellen (ots)

Gleiszellen, Wochenende 18.-20.10.2019:

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende rund um das Federweißenfest in Gleiszellen musste die Polizei gleich mehrere Fahrzeugführer beanstanden, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Am Freitag ergab bereits um 18:48 Uhr die Überprüfung eines 60-jährigen Fahrzeugführers aus Frankreich eine Alkoholbeeinflussung von 1,13 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Kurz nach Mitternacht setzte sich ein 52-jähriger Fahrzeugführer trotz 0,86 Promille ans Steuer seines Fahrzeuges. Am Samstagabend fuhr gegen 20:15 Uhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer mit 0,56 Promille und kurz nach Mitternacht ein 42-jähriger PKW-Fahrer mit 0,66 Promille in die Kontrollstelle. Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 50-jähriger mit 0,92 Promille am Steuer erwischt. Weiterhin mussten 2 Fahrzeugführer präventiv ihre Fahrzeuge stehen lassen, da sie sich im Grenzbereich der zulässigen Werte befanden.

Außerdem musste die Polizei noch 2 Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen, wobei jeweils alkoholisierte Personen in Streit gerieten und aufeinander losgingen. Hierbei erlitten zwei Personen eine Platzwunde am Kopf und eine weitere verletzte sich an der Unterlippe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell